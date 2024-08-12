شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال نقطة شحن هواتف بخان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 05:35 مساءً - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن عددا من المواطنين استشهدوا وأصيب أخرين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي نقطة شحن هواتف أسفل منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها اليوم الإثنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في غزة راح ضحيتها 142 شهيدا و150 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن عدد ضحايا العدوان على غزة ارتفع إلى 39 ألفا و897 شهيدا و92 ألفا و152 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 12 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي جراء غارات الاحتلال المتواصلة على خان يونس جنوبي قطاع غزة.