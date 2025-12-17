دوت الخليج -

تراجع أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لتواصل خسائر الجلسة السابقة. تراجع أسعار النفطانخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لتواصل خسائر الجلسة السابقة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو بنسبة 0.40 في المئة، مسجلة 60.32 دولار للبرميل. كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.60 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 22 سنتا أو بنسبة 0.39 في المئة. وكانت العقود الآجلة للخامين قد تراجعت بأكثر من أربعة في المئة خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية توقعات فائض النفط العالمي في عام 2026.

