الدولار قرب أدنى مستوى

الدولار قرب أدنى مستوىاستقر الدولار اليوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوياته منذ بداية أكتوبر الماضي بعدما أظهرت بيانات استمرار ضعف سوق العمل، مما دفع المستثمرين إلى البقاء في حالة ترقب للموعد المحتمل لخفض سعر الفائدة.

وسجل اليورو 1.1751 دولار في آسيا، منخفضا من أعلى مستوى له في 12 أسبوعا الذي لامسه في الجلسة السابقة قبل قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة ثابتة.

واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، من أدنى مستوى له منذ الثالث من أكتوبر الماضي الذي سجله الثلاثاء عند 98.193. وانخفض المؤشر بنسبة 9.5 بالمئة هذا العام، وهو في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017.

ورغم تسجيل 64 ألف وظيفة جديدة بالولايات المتحدة في نوفمبر الماضي ، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز، ظل معدل البطالة عند 4.6 بالمئة الشهر الماضي.