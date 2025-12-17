ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

ارتفاع أسعار الذهب عالمياًارتفعت أسعار الذهب اليوم مع صدور بيانات العمل الأمريكية الضعيفة التي أحيت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، مما يضغط على الدولار ويعزز الطلب على المعادن النفيسة، بينما قفزت الفضة متجاوزة مستوى 65 دولارًا للمرة الأولى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 4321.56 دولار للأوقية (الأونصة) بينما زادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ 65.63 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 4350.50 دولار.

واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين الذي لامسه أمس ليجعل السبائك المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 2.5 بالمائة إلى 1896.40 دولار، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 14 عامًا، بينما استقر البلاديوم عند 1602.60 دولار بعد صعوده إلى أعلى مستوى له في شهرين في وقت سابق من الجلسة.