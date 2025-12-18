تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية
تراجع المؤشر نيكي الياباني لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم، بضغط من أداء أسهم شركات التكنولوجيا، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم التوقعات الخاصة بشركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وانخفض المؤشر نيكي 1.4 بالمائة إلى 48830.26، ولامس المؤشر في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 25 نوفمبر، فيما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.65 بالمائة إلى 3347.51 نقطة.
وأغلقت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض يوم أمس، ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع وسط تأثير مخاوف تتعلق بالذكاء الاصطناعي على أسهم التكنولوجيا.
