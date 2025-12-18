انخفاض الدولار وارتفاع اليورو

انخفاض الدولار وارتفاع اليوروتراجع الدولار أمام عملات رئيسية اليوم بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعًا أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة وارتفع الجنيه الإسترليني عقب قرار بنك إنجلترا (المركزي) بخفض أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار 0.14% إلى 155.43 مقابل الين، وهبط 0.26% إلى 0.793 مقابل الفرنك السويسري.

في المقابل، صعد اليورو بشكل طفيف بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إبداء نظرة أكثر تفاؤلًا تجاه اقتصاد منطقة اليورو الذي أظهر قوة أمام الصدمات التجارية العالمية.

وسجل اليورو ارتفاعًا بنسبة 0.12% إلى 1.1753 دولار، فيما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية تشمل الين واليورو، 0.15% إلى 98.22.