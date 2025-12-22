الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية

الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسيةارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية اليوم مستفيدة من بيانات عمل أمريكية وقراءة تضخم ضعيفة عززت التوقعات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في يناير المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1 بالمائة ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4384.50 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمائة إلى 4416.30 دولار للأوقية.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3 بالمائة لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 69.14 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب 67 بالمائة لهذا العام، مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية، والشراء القوي من قبل البنوك المركزية وآمال انخفاض أسعار الفائدة العام المقبل، بينما ارتفعت الفضة 125 بالمائة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 2.6 بالمائة إلى 2028.34 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عامًا، وزاد البلاديوم 3.8 بالمائة إلى 1772.74 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ نحو ثلاثة أعوام.