استقرار الأسهم الأوروبية
استقرت أسهم أوروبا اليوم مدفوعة بمكاسب في مؤشر قطاع التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالسلع الأساسية، مع بدء المستثمرين لأسبوع تداول قصير عقب الإغلاق القياسي في الجلسة السابقة.
وبلغ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 587.28 نقطة، وانخفضت الأسواق في أوروبا، إذ انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمائة لكل منهما.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 بأكثر من واحد في المائة الأسبوع الماضي، بعدما عزز تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تبني نظرة أكثر تفاؤلا تجاه اقتصاد منطقة اليورو.
وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.6 بالمائة بعد أن اختتم الأسبوع السابق منخفضا 0.9 بالمائة.
وارتفعت القطاعات المرتبطة بالسلع الأساسية، حيث ارتفعت أسهم شركات التعدين 1.2 بالمائة بعد أن تجاوزت أسعار الذهب مستوى 4400 دولار للمرة الأولى، وسجلت أسعار النحاس مستوى قياسيا مرتفعا.
وزادت أسهمشركات النفط 0.3 بالمائة بعد ارتفاع أسعار النفط، وبالنسبة للأسهم الفردية، فقد قفز سهم أبيفاكس عشرة بالمائة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار الأسهم الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.