استقرار الأسهم الأوروبية

استقرار الأسهم الأوروبيةاستقرت أسهم ​أوروبا اليوم مدفوعة بمكاسب في مؤشر قطاع التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالسلع الأساسية، مع بدء المستثمرين لأسبوع تداول قصير عقب الإغلاق القياسي في الجلسة السابقة.

وبلغ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 587.28 نقطة، وانخفضت الأسواق في أوروبا، إذ انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمائة لكل منهما.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بأكثر من واحد في المائة الأسبوع الماضي، بعدما ​عزز تباطؤ ​تضخم ​أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تبني نظرة أكثر تفاؤلا تجاه اقتصاد منطقة اليورو.

وارتفع مؤشر قطاع ‌التكنولوجيا ⁠0.6 بالمائة بعد أن اختتم الأسبوع السابق منخفضا 0.9 بالمائة.

وارتفعت القطاعات المرتبطة بالسلع الأساسية، حيث ارتفعت ⁠أسهم شركات التعدين ‌1.2 ‌بالمائة بعد أن تجاوزت أسعار الذهب مستوى 4400 دولار للمرة الأولى، وسجلت أسعار النحاس مستوى ⁠قياسيا مرتفعا.

وزادت أسهم​شركات النفط 0.3 بالمائة بعد ارتفاع أسعار النفط، وبالنسبة للأسهم ​الفردية، فقد قفز سهم أبيفاكس عشرة بالمائة.