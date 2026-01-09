أسعار النفط تواصل الارتفاع

أسعار النفط تواصل الارتفاعارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، لليوم الثاني على التوالي، متجهة نحو تسجيل ثالث مكاسبها الأسبوعية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت اليوم، 44 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 62.43 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا أو 0.68 بالمئة إلى 58.15 دولار.

وكان الخامان القياسيان قد قفزا بأكثر من 3 بالمئة خلال تعاملات أمس الخميس، بعد يومين متتاليين من التراجعات.

ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.7 بالمئة، بينما يمضي خام غرب تكساس الوسيط نحو ارتفاع أسبوعي قدره 1.4بالمئة.