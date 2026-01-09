الذهب يتراجع بضغط من قوة الدولار

الذهب يتراجع بضغط من قوة الدولارتراجعت أسعار الذهب اليوم بضغط من تعديلات على مؤشر للسلع الأولية وترقب بيانات أمريكية للوظائف فضلًا عن ارتفاع الدولار الذي زاد من الضغط على الأسعار على المدى القريب.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 4458.10 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسيًّا عند 4549.71 في 26 ديسمبر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.2 بالمائة إلى 4467.60 دولار.

وارتفع الدولار في مستهل التداولات الآسيوية، في وقت يترقب فيه المتعاملون صدور أحدث تقرير أمريكي للوظائف إلى جانب قرار من المحكمة العليا بشأن استخدام الرئيس دونالد ترامب لسلطات استثنائية لفرض رسوم جمركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمائة إلى 75.71 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر.

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمائة إلى 2202.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2478.50 دولار الاثنين الماضي.

وانخفض البلاديوم 2.1 بالمائة إلى 1749.25 دولار للأوقية.