الذهب يتراجع بضغط من قوة الدولار
تراجعت أسعار الذهب اليوم بضغط من تعديلات على مؤشر للسلع الأولية وترقب بيانات أمريكية للوظائف فضلًا عن ارتفاع الدولار الذي زاد من الضغط على الأسعار على المدى القريب.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 4458.10 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسيًّا عند 4549.71 في 26 ديسمبر.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.2 بالمائة إلى 4467.60 دولار.
وارتفع الدولار في مستهل التداولات الآسيوية، في وقت يترقب فيه المتعاملون صدور أحدث تقرير أمريكي للوظائف إلى جانب قرار من المحكمة العليا بشأن استخدام الرئيس دونالد ترامب لسلطات استثنائية لفرض رسوم جمركية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمائة إلى 75.71 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر.
ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمائة إلى 2202.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2478.50 دولار الاثنين الماضي.
وانخفض البلاديوم 2.1 بالمائة إلى 1749.25 دولار للأوقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يتراجع بضغط من قوة الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.