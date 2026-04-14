اليوان عند ذروة 3 سنوات مقابل الدولار
ارتفع اليوان الصيني اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل الدولار، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في شهر .
وصعد اليوان في المعاملات الداخلية إلى 6.8182 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 23 مارس 2023 ،وفق وكالة رويترز. ولامس في المعاملات الخارجية أعلى مستوى له في ثلاث سنوات قبل أن يتراجع قليلا.
وسجل اليوان في المعاملات الفورية 6.8204 مقابل الدولار، وبلغ في أحدث تداولات 6.8194 في الساعة 02:09 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 106 نقاط عن إغلاق الجلسة السابقة.
وارتفع اليوان 1.2 بالمئة مقابل الدولار هذا الشهر، و2.6 بالمئة هذا العام، إذ دفعت زيادة الصادرات العملة الصينية إلى الارتفاع، فضلا عن تحويل شركات احتياطياتها من الدولار إلى اليوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوان عند ذروة 3 سنوات مقابل الدولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.