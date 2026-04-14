اليوان عند ذروة 3 سنوات مقابل الدولار

اليوان عند ذروة 3 سنوات مقابل الدولارارتفع اليوان الصيني اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل الدولار، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في شهر .

وصعد اليوان في المعاملات الداخلية إلى 6.8182 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 23 مارس 2023 ،وفق وكالة رويترز. ولامس في المعاملات الخارجية أعلى مستوى له في ثلاث سنوات قبل أن يتراجع قليلا.

وسجل اليوان في المعاملات الفورية 6.8204 مقابل الدولار، وبلغ في أحدث تداولات 6.8194 في الساعة 02:09 بتوقيت ‌جرينتش، بارتفاع 106 نقاط عن إغلاق الجلسة السابقة.

وارتفع اليوان 1.2 بالمئة مقابل الدولار هذا الشهر، و2.6 بالمئة هذا العام، إذ دفعت زيادة الصادرات العملة الصينية إلى الارتفاع، فضلا عن تحويل شركات احتياطياتها من الدولار إلى اليوان.