انتعاش الذهب مع تراجع النفط

انتعاش الذهب مع تراجع النفطانتعش سعر الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن سجل في اليوم السابق أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4768.19 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل في الجلسة السابقة، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 0.5 بالمئة إلى 4790.70 دولار ,وفق وكالة رويترز.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 76.27 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 2071.75 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1576.23 دولار.

وانخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية وسط تراجع مخاوف الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة ‌لخام برنت 1.86 دولار، أو 1.87 بالمئة، إلى 97.50 دولار، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.25 دولار، أو 2.27 بالمئة، إلى 96.83 دولار.