ترامب: مفاوضات إسلام آباد قد تحمل إعلان رسمي خلال يومين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 10:39 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست، إن الولايات المتحدة تميل إلى عقد المفاوضات في باكستان، مشيرًا إلى أن العاصمة إسلام آباد أصبحت الخيار الأبرز في المرحلة الحالية.

رهان على نتائج سريعة

وأوضح ترمب أن الإبقاء على مسار التفاوض في إسلام آباد قد يكون ضروريًا، لأن "شيئًا ما قد يحدث خلال اليومين المقبلين"، في إشارة إلى احتمال تحقيق تقدم مفاجئ أو اختراق في المحادثات.

إشارات إلى تحرك دبلوماسي متسارع

تعكس هذه التصريحات تسارعًا في وتيرة التحركات السياسية، مع وجود توقعات بحدوث تطورات مهمة على صعيد المفاوضات. كما توحي بأن واشنطن ترى في المسار الحالي فرصة لا ينبغي تغييرها في هذا التوقيت.

