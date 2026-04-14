رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 10:38 مساءً - حين تقترب البطولات من مراحلها الحاسمة تتحول المباريات إلى لحظات مصيرية لا تقبل التردد وهذا ما ينتظر مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو سيكون مسرحًا لهذه المواجهة حيث تختلط الحسابات بالتوتر، ويصبح لكل هجمة ثمن، ولكل خطأ عواقب قد تُنهي مشوار فريق كامل في البطولة.

يصل برشلونة إلى هذه المباراة وهو في موقف صعب بعد خسارته ذهابًا بهدفين دون رد، نتيجة فرضت عليه سيناريو واضحًا: لا بديل عن الهجوم ولا مجال لإهدار الفرص، الفريق الكتالوني يحتاج إلى أداء استثنائي، ليس فقط لتسجيل الأهداف، بل للحفاظ على توازنه الدفاعي في مواجهة فريق يجيد استغلال المساحات.

أما أتلتيكو مدريد يدخل المباراة وهو يمتلك أفضلية مريحة نسبيًا لكنه يعرف جيدًا أن هذه الأفضلية قد تتبخر إذا فقد التركيز، الفريق يعتمد على صلابته الدفاعية وتنظيمه العالي، ويجيد التعامل مع هذا النوع من المباريات، خاصة عندما يكون مطالبًا بالحفاظ على النتيجة.

موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد

تقام مواجهة برشلونة ضد أتليتكو مدريد اليوم، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية بينما تكون عند 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات في توقيت يضع المباراة ضمن أقوى مواجهات دوري الأبطال هذا الأسبوع.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يمكن متابعة لقاء برشلونة اليوم عبر شبكة beIN Sports، التي تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث سيتم بث المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2، مع تغطية مباشرة وشاملة لكافة أحداث المواجهة.

معلق مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يتولى التعليق على مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد المعلق خليل البلوشي الذي يتميز بقدرته على نقل أجواء المباريات الكبيرة بأسلوب حي ومتفاعل حيث يواكب كل لحظة داخل الملعب ويمنحها طابعها الخاص.