تراجع أسعار الذهب عالمياً

دوت الخليج -
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين ، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي وصعود أسعار النفط، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب استيلاء القوات الأميركية على سفينة شحن إيرانية.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضاً إلى 4790 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ 13 نيسان في وقت سابق من جلسة التداول.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة “تيستيلايف”، إيليا سبيفاك، أن تراجع الذهب يأتي في وقت تشير فيه التطورات إلى احتمال انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ما أعاد إلى الأسواق ما يُعرف بـ”تداول الحرب”.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط انعكس على توقعات التضخم، الأمر الذي دفع عوائد السندات الأميركية والدولار إلى الارتفاع، وهو ما يشكل ضغطاً على أسعار الذهب.

وشهد مؤشر الدولار صعوداً ملحوظاً، ما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6%.

ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه التوترات الجيوسياسية، بعد إعلان الولايات المتحدة السيطرة على سفينة شحن إيرانية كانت تحاول كسر الحصار المفروض على موانئها، مقابل تأكيد طهران عزمها الرد، ما يزيد من احتمالات انهيار التهدئة بين الطرفين وتأثيرها على الأسواق العالمية.

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

