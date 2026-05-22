تراجع الأسهم الأوروبية
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم مع استمرار توخي المستثمرين الحذر وسط ترقب تطورات المفاوضات لحل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة إلى 618.79 نقطة بعدما ارتفع أمس 1.5 بالمائة عند الإغلاق بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين.
ولم تتمكن الأسهم الأوروبية من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب بسبب اعتماد أوروبا على استيراد النفط، بينما ارتفعت الأسهم العالمية.
وتتوقع أسواق المال حاليًا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين أو أكثر قبل نهاية العام.
