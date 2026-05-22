الدولار يتراجع واليورو يستقر

الدولار يتراجع واليورو يستقرحام سعر الدولار اليوم دون أعلى مستوى له في ستة أسابيع بعد تراجعه في ظل تزايد الآمال في اقتراب الولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب.

وانخفض الدولار، وهو من أصول الملاذ الآمن التقليدية، للمرة الأولى في ثماني جلسات مقابل الين أمس، وتراجع قليلا إلى 158.905 للين في التعاملات المبكرة اليوم، لتبتعد عملة اليابان عن مستوى 160 الذي يعتبره المتعاملون والمحللون محفزًا مُحتملًا لتدخل المسؤولين اليابانيين في سوق العملات.

واستقر اليورو عند 1.1626 الدولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل الماضي عند 1.1583 للدولار في الجلسة السابقة قبل أن ينتعش مرة أخرى.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسة أخرى، عند 99.128 نقطة بعد أن لامس 99.472 أمس، وهو أقوى مستوى له منذ السابع من أبريل الماضي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمائة إلى 0.7147 للدولار قبل صدور أرقام التوظيف المحلية في وقت لاحق اليوم بينما لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني كثيرا مسجلا 1.3430 للدولار.

واستقرت عملة بتكوين المشفرة عند حوالي 77650 دولارًا.