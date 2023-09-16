بالمركز الأخير.. تعرف على إيرادات فيلم "تاج " لتامر حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - تراجع فيلم "تاج " لتامر حسني للمركز الأخير بقائمة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر، وبجميع دور العرض السينمائية، وحقق أمس الجمعة إيرادات بلغت 912 جنيهًا فقط، حسب ما قاله الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ما هي مجموع إجمالي إيرادات فيلم تاج ؟

وكان مجموع إجمالي فيلم "تاج " منذ 10 أسابيع منذ طرحه بجميع دور العرض نحو 45 مليون و303 ألف جنيهًا.



ما هي أحداث فيلم تاج ؟





يجسد تامر حسني خلال أحداث الفيلم شخصية السوبر هيرو بطابع مصري، لديه قوة خارجة يحاول استغلالها في خدمة وإنقاذ البشر، وأثناء ذلك يعلم بوجود أخ تؤام له الذي يكون لديه عكس قوته وهى الشر وتبدأ بينهم الصراعات.



من هم فريق عمل الفيلم ؟





يشارك تامر حسني في الفيلم بجانب عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، ساندي، ليلي عز العرب، هالة فاخر، أحمد بدير، وهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.



ما حقيقة وجود جزء ثاني من تاج ؟





وكان تامر حسني، قد أعلن عن وجود جزء ثاني من فيلم “تاج”، وذلك بعد الآراء الإيجابية التي حصل عليها.

ما هي الأغنية الدعائية لفيلم تاج؟



وتعتبر أغنية "هرمون السعادة "هي الأغنية الدعائية لفيلم “تاج”، وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان علي الخواجة توزيع حاتم محسن ومكساج مودي منير.



كلمات أغنية هرمون السعادة





مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة (لسه السهرة طويلة)

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة (أرجوك ما تكونش سادة)

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة (أرجوك ما تكونش سادة)

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية