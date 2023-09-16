تركي آل الشيخ ينشر صورًا لنجوم "ليلة من الزمن الجميل " بمشاركة محسن جابر

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور لنجوم حفل "ليلة من الزمن الجميل " التي أحياها مؤخرًا النجوم ميادة الحناوي ومحمد ثروت وعفاف راضي على مسرح بنش مارك في مدينة جدة.



محسن جابر يشارك النجوم بلقطات تذكارية معهم

وحضر المنتج الكبير محسن جابر، خلال الحفل، بعدما تمت دعوته للحفل، وقد شارك نجوم الحفل بلقطات تذكارية معهم، وعبر عن سعادته بهذا الحفل الرائع والذي استعاد به ذكريات الفن الجميل.



وقد لاقي حفل "ليلة من الزمن الجميل " حالُه من البهجة والسعادة انتابت الجمهور في السعودية، وأيضًا الجمهور العربي الذي شاهد الحفل عبر القنوات الفضائية استمتع بهذه الليلة.

حفل “ليلة من الزمن الجميل” يشهد لحظات إنسانية مميزة

وفي سياق آخر، شهد حفل “ليلة من الزمن الجميل”، الذي أقيم مؤخرًا على مسرح بنش مارك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لحظات إنسانية مميزة، صارت حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد ثروت يشارك والده في حفل “ليلة من الزمن الجميل”

وكان المخرج أحمد ثروت، قد فاجأ والده النجم المطرب محمد ثروت بدخوله على المسرح أثناء تقديمه فقرته بحفل «ليلة من الزمن الجميل»، وذلك يعتبر أول ظهور له بعد تعافيه من الوعكة الصحية الشديدة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ما سبب بكاء محمد ثروت في حفل “ليلة من الزمن الجميل”؟

وقدم أحمد نجل المطرب محمد ثروت له أغنية بعنوان "ابن أبويا" مع والده، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وبكى والده خلال هذا المشهد.



ماذا قال أحمد ثروت خلال حفل “ليلة من الزمن الجميل”؟

وقال المخرج أحمد ثروت للجمهور خلال الحفل: "أنا بشكركم خليتوني النهاردة أكرم أبويا مش محمد ثروت الفنان، الراجل اللي ما سابنيش حبيت أول ما أتكلم اغني له بعد أن كانت فاقد نطق وحركة وبصر"، كما وجه الفنان محمد ثروت والمخرج أحمد ثروت الشكر إلى المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والمايسترو هاني فرحات على مجهودهم لخروج الحفل بهذه الصورة.