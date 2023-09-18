الرستاق ــ من سيف الغافري:

رعى الدكتور ناصر بن سالم الغنبوصي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة افتتاح معرض الفنون التشكيلية (حفنة) الذي نظمته مدرسة عزاء بنت قيس للتعليم الأساسي بولاية الرستاق بحضور مشرفي الفنون التشكيلية وعدد من المدعويين في المجال الفني. تضمن المعرض أعمال فنية للطلبة وتم إخراج المعرض بطريقة ابتكارية باستخدام الكرتون وإعادة تدويره مما جعل المعرض على شكل غرفة متكاملة تحتوي في جنباتها على أعمال الطلبة الفنية حيث جاء الإخراج الفني المتفرد بالرسم بالألوان المائية والألوان الخشبية والنسيج الورقي ونسيج الصوف والتشكيل بالخامات مثل الورق الملون وورق القصدير والكرتون والفلين المرن ، والطباعة بالاستنسل والطباعة بالبصمة ، والطباعة بالألوان المائية اخرج المعرض بطريقة إعادة تدوير خامة الكرتون من اخراج معلمات المدرسة زينب المقبالية وخلود البسامية وسارة المقبالية وسمية الهنائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح معرض الفنون التشكيلية «حفنة» بالرستاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.