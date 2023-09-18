حفل موسيقي تحييه أوركسترا راي الوطنية السيمفونية للإذاعة والتلفزيون

– «الموسيقى السيمفونية العالمية» بدار الأوبرا السلطانيّة مسقط

مسقط ـ «الوطن»:

تفتتح دار الأوبرا السلطانيّة مسقط يوم الأحد الأول من أكتوبر المقبل حفلاتها الموسيقيّة التي أعدّتها لموسمها الجديد (2023-2024 م) الذي يزخر بالكثير من الأسماء اللامعة في عالم الموسيقى، بحفل تحييه أوركسترا راي الوطنية السيمفونية للإذاعة والتلفزيون وهي أوركسترا إذاعية سيمفونية إيطالية، يعود تأسيسها إلى تسعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت، وهي تحصد النجاحات تلو النجاحات في الحفلات التي تحييها في دور الأوبرا العالمية لتواصل تألّقها. ويزدان الحفل جمالا حين يكون بقيادة الموسيقار الإيطالي ميكلي جامبا الذي سيأخذنا في رحلة استكشاف ثراء الموسيقى الكلاسيكية، وروعتها عبر برنامج حافل بالفقرات الممتعة، والمتنوّعة، التي تجمع بين مقطوعات بايزييلو، وروسيني، وتشيماروزا وكبار الموسيقيين العالميين، في حفلٍ نابض بالحياة والعاطفة. ويشارك في الحفل عازف التشيلو البارع ايتوري باجانو الذي حصد العديد من الجوائز في أقوى المسابقات التي أُقيمت على المسارح بالعالم، وتألّق فيها بموهبته المتّقدة وطاقته العالية على جذب الأسماع، والتعبير عن خلجات الذات، وسيقدّم، هذا العازف الكبير، في الحفل عدّة معزوفات على الآلة الوترية التشيلو، التي تسعد المستمعين وتحرّك مشاعرهم، وتنقلهم إلى آفاق أكثر رحابة وجمالا.