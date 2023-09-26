«مسؤوليتي فـي صناعة قصتي» .. محاضرة تثقيفية بولاية صور

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني ممثلا بدائرة المكتبات يوم أمس بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية محاضرة بعنوان (مسؤوليتي في صناعة قصتي) والتي تأتي ضمن خطة النشاط الثقافي للمركز للعام 2023م وذلك بقاعة المشارق ببلدية محافظة جنوب الشرقية قدمتها المدربة شيخة بنت سعيد الغابشية واستهدفت الفئة العمرية من الصفوف الثامن إلى الثاني عشر لطالبات مدرستي لبابة بنت الحارث والخنساء بولاية صور.

هدفت المحاضرة إلى غرس مهارة الثقة بالنفس وتعزيز المسؤولية الذاتية تجاه الفرد، وكيف يمكن للشخص أن يصنع قصة حياته من خلال مسؤوليته تجاه أفعاله وأقواله ومشاعره، وقد تطرقت شيخة الغابشية في محاضرتها لكيفية تعزيز مهارةَ معرفةِ متى يكون الفرد مسؤولا مسؤولية تامة عن نفسه، ومتى يمكن أن تشاركه أطراف أخرى في المسؤولية تجاه نفسه، إلى جانب تعزيز الوعي الذاتي، وغرس مهارة تحديد الاتجاهات والشغف، كما ركزت المدربة شيخة الغابشية في محاضرتها على تعريف الطالبات بمجالات الحياة اليومية للشخص، وكيفية تقييم الفرد لكل مجال والعمل على تعزيز مهاراته الشخصية، وتقييم ذاته وتطويرها في كل مجالات الحياة.

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