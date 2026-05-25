اتحاد الكرة يكشف جدول فترات القيد والانتقالات للموسم الجديد 2026-2027 للأندية والمراحل السنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 09:30 مساءً - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم القواعد المنظمة لقيد وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2026-2027، حيث كشف رسمياً عن المواعيد المحددة لفتح باب القيد أمام الأندية لتسجيل لاعبيها.

ووفقاً للائحة المعتمدة، يفتح الاتحاد باب تسجيل القائمة الأولى لجميع المراحل والمسابقات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وتستمر هذه الفترة حتى يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026.



مواعيد تسجيل القوائم الإضافية وفترة القيد الثانية



وأوضح الاتحاد أن تسجيل القوائم الإضافية يبدأ مباشرة بمجرد اعتماد القوائم الأولى، على أن تنتهي فترات القيد الإضافي للقسم الأول يوم السبت 15 أغسطس 2026، وللقسمين الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011 يوم الخميس 13 أغسطس 2026، وللقسم الثالث يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026.

وفيما يخص المسابقات التي يشارك فيها الهواة فقط مثل القسم الرابع ومواليد 2012 و2013 والبراعم، فستنتهي فترة تسجيلهم يوم الخميس 3 سبتمبر 2026.

كما حدد اتحاد الكرة موعد فترة القيد الثانية لتبدأ من يوم الجمعة 1 يناير 2027 وحتى الخميس 18 فبراير 2027 لجميع الأقسام والمراحل السنية.