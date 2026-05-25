رئيس لجنة الحج بـ"الصحفيين": تصعيد كافة حجاج النقابة إلى عرفات بنجاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 09:30 مساءً - قال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، إنه في إطار متابعة اللجنة للزملاء الذين يؤدون فريضة الحج ضمن بعثة الحج المصرية، حرصت اللجنة على الرصد المباشر ومواكبة عملية التفويج من خلال التواصل المستمر مع الزملاء ومسؤولي البعثة، حتى الاطمئنان الكامل إلى تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات بيسر وأمان، وعددهم 40 حاجًا، ليقفوا غدًا إلى جوار مئات الآلاف من ضيوف الرحمن على صعيد عرفات الطاهر، مؤدين ركن الحج الأعظم.

متابعة مستمرة لحجاج الصحفيين

وأشار محمد السيد الشاذلي إلى أن جميع الزملاء بخير وفى أفضل حال، وقد استقروا داخل المخيمات المخصصة لهم، مع الاطمئنان على سلامتهم وتوافر جميع الخدمات اللازمة، مؤكدًا استمرار اللجنة في متابعة البعثة على مدار الساعة، والتواصل الدائم مع جميع الجهات المعنية؛ لضمان تذليل أية عقبات وتيسير أداء المناسك للحجاج.

واختتم رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين تصريحاته قائلًا: "تقبل الله منهم وفادتهم إلى أرضه المقدسة، ونسأل الله لهم حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، كما نتقدم بالتهنئة إلى جميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وكافة الصحفيين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات".