الزمالك يتعاقد مع علي السعيد لقيادة فريق سيدات الكرة لمدة 3 مواسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 09:30 مساءً - أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع علي السعيد لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم سيدات، بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، وذلك ضمن خطة النادي لتطوير قطاع الكرة النسائية خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار التعاقد مع علي السعيد بعد الاستقرار على عودته لقيادة الفريق، في ظل امتلاكه خبرات سابقة مع الزمالك، ومعرفته الكاملة بالفريق، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة.

وسبق لعلي السعيد قيادة فريق سيدات الزمالك في بداية الموسم الماضي، قبل أن يعود مجددًا لتولي المهمة الفنية، وسط طموحات كبيرة بالمنافسة بقوة وتحقيق نتائج مميزة مع الفريق خلال المواسم المقبلة.