الإحصاء: تراجع صادرات مصر من الطماطم إلى 8.955 مليون دولار في أول شهرين من 2026

أبو ريدة يبحث مع مجدي عبد الغني تعزيز التعاون بين الاتحاد المصري وجمعية اللاعبين المحترفين

دبي - احمد فتحي في الاثنين 25 مايو 2026 09:13 مساءً - سمر السيد _ كشفت أحدث بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة صادرات مصر من الطماطم الطازجة خلال العام الماضي 2025 مقارنة بالعام السابق له 2024، وهو الاتجاه الذي استمر أيضاً خلال أول شهرين من العام الجاري (2026).

القيمة الإجمالية لصادرات الطماطم خلال عام 2025 بلغت نحو 30.238 مليون دولار

وفقاً لبيانات الإحصاء التي حصلت “دوت الخليج” على نسخة منها، سجلت قيمة صادرات الطماطم الطازجة المصرية انخفاضًا؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات خلال عام 2025 نحو 30,238 مليون دولار مقارنة بـ 49,095 مليون دولار تم تسجيلها في عام 2024، بتراجع قيمته 18,857 مليون دولار خلال تلك الفترة.

في السياق ذاته، أظهرت بيانات النشرة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026 استمرار وتيرة الهبوط؛ فقد بلغت قيمة صادرات الطماطم الطازجة في أول شهرين من العام الجاري 8,955 مليون دولار، مقارنة بـ 13,634 مليون دولار خلال نفس الفترة المقابلة من عام 2025، وذلك بتراجع قيمته 4,679 مليون دولار.

وكان حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، قد قال في تصريحات صحفية سابقة، إن مصر تحتل خامس أكبر منتج للطماطم على مستوى العالم، بإجمالي إنتاج يتجاوز 6.5 مليون طن سنويًا، تُزرع على مساحة 500 ألف فدان على مدار العام.

وأضاف أن مصر لا تعاني من أزمة حقيقية في إنتاج الطماطم، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الحالية في أسعار هذا المحصول ترجع إلى تعدد حلقات التداول بين التجار، و ارتفاع تكاليف النقل وزيادة نسب الفاقد، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تضاعف الأسعار من المزرعة وحتى وصولها إلى المستهلك.

وأكد أن الأزمة مؤقتة ولن تستمر طويلًا، وستتراجع الأسعار مع زيادة إنتاج العروة الصيفية وطرح كميات أكبر بالأسواق.

