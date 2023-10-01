الجمعية العمانية للفنون تختتم حلقة الأدوار الميكانيكية لآلة العود

مسقط ـ «الوطن»:

اختتمت الجمعية العمانية للفنون التابعة للمديرية العامة للفنون بوزارة الثقافة والرياضة والشباب الدورة التدريبية عن الأدوار الميكانيكية لصناعة آلة العود والتي استهدفت 12 مشاركا ومشاركة من العازفين والمهتمين بصيانة وصناعة آلة العود والآلات الموسيقية.

وقال يوسف الإزكي فني آلات موسيقية ومدرب الدورة: تعتبر دورة الأدوار الميكانيكية لالة العود من الدورات المكملة لدورة سابقة وهي دورة الأدوار الاوكستيكية لالة العود.

وأشار (الازكي) كان التفاعل جيدا من قبل المشاركين وهذا يأتي من عدة عوامل وهي جودة المحتوى حيث يعتبر مستوى الدروس والمواد التعليمية المقدمة أحد العوامل الرئيسية في تحفيز المشاركين على التفاعل، إذا تم تقديم دروس مفصلة ومنظمة وسهلة الفهم، فمن المرجح أن يزيد التفاعل والمشاركة من قبل المتدربين.

وأضاف: كما أن استخدام طرق تدريس عملية متنوعة وتفاعلية مهم وهذا بدوره يعزز مشاركة المتدربين باستخدام طرق سهلة ومفهومة لإيصال المعلومة عن طريق استخدام النماذج العملية والتجارب العلمية والمناقشات الجماعية والتدريبات العملية لزيادة فهم المشاركين وتفاعلهم لإتمام مشاريعهم سواء كان عن طريق الفرد او عن طريق المجموعة.

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