طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

تطور مفاجئ داخل مسجد.. أفعى ضخمة تشق صفوف المصلين...

تطور مفاجئ داخل مسجد.. أفعى ضخمة تشق صفوف المصلين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 05:19 مساءً - شهد أحد المساجد حالة من الذعر أثناء أداء صلاة الجماعة بعد دخول أفعى كبيرة بشكل مفاجئ إلى داخل المكان حيث تحركت بين صفوف المصلين في هدوء في البداية قبل أن يتم اكتشافها داخل الصفوف ما أدى إلى ارتباك واضح بين الحضور وقطع حالة الخشوع التي كانت تسود المكان في تلك اللحظات كما حاول البعض استيعاب ما يحدث قبل اتخاذ أي رد فعل سريع

إيقاف الصلاة واحتواء الموقف

ومع تصاعد الموقف لاحظ عدد من المصلين وجود الأفعى الأمر الذي دفع الإمام إلى إيقاف الصلاة على الفور حفاظًا على سلامة الجميع خاصة مع وجود كبار سن داخل الصفوف وسط حالة من الخوف ومحاولات الابتعاد عن مسارها كما حرص بعض الحاضرين على تنبيه الآخرين بهدوء لتجنب التدافع أو حدوث إصابات نتيجة الذعر المفاجئ

محاولات الإبعاد ونهاية المشهد

حاول بعض المصلين التعامل مع الموقف وإبعاد الأفعى عن داخل المسجد حيث بدأت في التراجع تدريجيًا نحو الخارج بحثًا عن الهروب بينما استمرت حالة الحذر حتى التأكد من خروجها بشكل كامل كما ظل عدد من المصلين يراقبون تحركاتها للتأكد من عدم عودتها مرة أخرى قبل استئناف الأجواء الطبيعية داخل المسجد

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

