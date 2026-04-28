رسميًا.. الكاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات قارية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 05:19 مساءً - اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أربعة ملاعب مصرية جديدة ضمن قائمة الملاعب المؤهلة لاستضافة المباريات الدولية، في خطوة جديدة تؤكد تطور البنية التحتية الرياضية في مصر، وجهود الاتحاد المصري لكرة القدم لتوسيع قاعدة الملاعب المطابقة للاشتراطات القارية المعتمدة.

ويأتي هذا الاعتماد بعد متابعة مكثفة من مسؤولي اتحاد الكرة، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة الملاعب المصرية وتجهيزها لاستقبال مختلف البطولات والمنافسات الرسمية، بما يعزز فرص مصر في استضافة المزيد من الأحداث الكروية القارية والدولية خلال الفترة المقبلة.

قائمة الملاعب المصرية المعتمدة من كاف رسميًا

وفقًا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية، فقد ضمت قائمة الملاعب الجديدة المعتمدة كلًا من استاد الإسكندرية، الذي حصل على تصنيف الفئة الثالثة، وملعب رايت تو دريم الذي نال اعتماد الفئة الثانية، بالإضافة إلى استاد 30 يونيو "الملعب الفرعي رقم 1" ضمن الفئة الأولى.

كما تم اعتماد استاد برج العرب مؤخرًا ضمن ملاعب الفئة الثالثة، ليواصل حضوره ضمن أبرز الملاعب المصرية الجاهزة لاستضافة المواجهات الرسمية الكبرى على المستويين المحلي والقاري.

تصنيف ملاعب كاف يحدد نوع البطولات والمباريات المستضافة

ويعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظامًا محددًا لتصنيف الملاعب وفق معايير فنية وتنظيمية دقيقة، تشمل جودة أرضية الملعب، وغرف الملابس، والإضاءة، ومدرجات الجماهير، والمنظومة الأمنية، والخدمات الإعلامية والبث التلفزيوني.

وتُعد الفئة الثالثة الأعلى في تصنيفات "كاف"، حيث تمنح الملاعب المعتمدة بهذا المستوى حق استضافة مباريات المنتخبات الوطنية، ومواجهات الأندية في البطولات الأفريقية الكبرى، إلى جانب بعض الفعاليات الدولية الرسمية.

اعتماد الملاعب المصرية يدعم الكرة النسائية وقطاع الناشئين

أما ملاعب الفئتين الأولى والثانية، فتُخصص بشكل أساسي لاستضافة مباريات كرة القدم النسائية، ومنافسات المراحل السنية، بالإضافة إلى البطولات القارية والدولية الخاصة بالفئات العمرية المختلفة.

ويمثل هذا التوسع في اعتماد الملاعب المصرية دفعة قوية لتطوير الكرة النسائية وقطاع الناشئين، إلى جانب منح الاتحاد المصري مرونة أكبر في تنظيم البطولات واستضافة المنتخبات والفرق المشاركة.

ويؤكد اعتماد أربعة ملاعب جديدة أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الدول الأفريقية الجاهزة لاستضافة البطولات الكبرى، في ظل امتلاكها منشآت رياضية حديثة وخبرات تنظيمية كبيرة.