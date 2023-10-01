اليوم.. الكشف عن تفاصيل ملتقى شمال الباطنة المسرحي

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

تعقد اللجنة المنظمة لملتقى محافظة شمال الباطنة المسرحي الأول اليوم الاثنين في الساعة السابعة والنصف مساءً بفندق شاطئ صحار مؤتمرا صحفيا لمناقشة الترتيبات الخاصة بالملتقى الذي ينطلق الأحد المقبل ويستمر حتى الخامس عشر من هذا الشهر على مسرح جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار بمشاركة سبع فرق مسرحية من مختلف ولايات المحافظة. ويتضمن الملتقى العديد من المفاجآت والفعاليات المصاحبة مثل حلقات مسرحية ومكتبة فنية وأدبية ومعرضا لأبرز الفنون والاعمال الأدبية وصالونا مسرحيا ومسابقة إعلامية للفرق في المحافظة، كما سيتواجد العديد من الفنانين والإعلاميين الذين ثمنوا وجود هذا الحراك في شمال الباطنة وسيتم تكريم عدد من المسرحيين في المحافظة والذين أثروا الحركة المسرحية في عمان.

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