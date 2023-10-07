اليوم .. افتتاح معرض تجليات بصرية بصالة ستال للفنون

مسقط ـ «الوطن»:

تشهد أروقة صالة ستال للفنون في الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد افتتاح المعرض الفني تجليات بصرية 5 تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد وبحضور عدد من الفنانين والمحبين للفن التشكيلي.

ويضم المعرض أعمال وتجارب نخبة من الفنانين وهم : حسين عبيد وموسى عمر وإدريس الهوتي وإقبال الميمني وعبد الرحيم الهوتي وأحمد الشبيبي وخديجة المعمرية وهاجر الحراصية. ويعتبر معرض (تجليات بصرية) من المعارض الدورية التي اعتاد على تنظيمها مجموعة من الفنانين التشكيليين العمانيين، ويشكل في نسخه المتعددة نقطة تحوّل على صعيد المنتوج الفني وسانحة لمتذوقي الفنون البصرية للاطلاع على تجارب أعمدة المنجز التشكيلي العُماني، حيث يطرح المشاركون فيه خلاصة تجاربهم البصرية القائمة على المحمولات التراثية والحضارية والمعطيات الفلسفية والجمالية والروحية، وهي بمضامينها المتسمة بتعددية المرئيات تعكس المستوى العام للمنجز البصري العماني المعاصر.

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