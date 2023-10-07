ذي يزن بن هيثم يزور معرض الرياض الدولي للكتاب ويشهد حفل الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية

الرياض ـ العُمانية: زار صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب امس الأول يرافقه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تحل فيه سلطنة عُمان ضيف شرف في دورته الحالية. وتجول سموّه في أروقة وأجنحة المعرض الذي يشهد مشاركةً واسعةً من مؤسساتٍ ثقافية ودور نشر محلية وعربية وعالمية تعرض إصداراتها ومقتنياتها القيمة من مخطوطات ولوحات فنية. واطلع سموّه على جناح سلطنة عُمان وأركانه متعرفًا على الإصدارات العُمانية المختلفة التي تعكس الواقع الحضاري والثقافي والفكري لسلطنة عُمان، بالإضافة إلى معرض المخطوطات العُمانية النادرة، ومعرض الفنون التشكيلية. كما تعرّف سموه على ما تقدمه شاشة العرض الخاصة ببث الأفلام الترويجية والسياحية عن سلطنة عُمان، وتقنية الواقع المعزّز (VR)، بالإضافة إلى ركن المجلس العُماني الذي يتعرف الزائر من خلاله على العادات والتقاليد العُمانية. واطلع سمو السيد على البرنامج الثقافي العُماني المصاحب للمعرض المتضمن باقةً من الفعاليات والبرامج المتمثلة في الندوات الحوارية، وأمسيات الشعر بشقيه الفصيح والشعبي، وحلقات العمل والجلسات الحوارية المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والأدبية والتاريخية مثل: (الرواية) و(أدب الطفل) و(الفنون المعمارية) و(العروض الفنية والموسيقية) و(الفنون الشعبية).

كما شهد صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب حفل الأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية على المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وعزفت الأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية مجموعة من المقطوعات الموسيقية شكلّت مزيجًا من مفردات الثقافة والفنون للموسيقى العُمانية. حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة وكبار المسؤولين بالمملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الأمسية الفنية متزامنة مع مشاركة سلطنة عُمان كضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب.

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