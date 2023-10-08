اليوم .. بدء فعاليات اجتماع وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون

مسقط ـ «الوطن» :

تبدأ صباح اليوم فعاليات اجتماع وزراء الثقافة بدوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربي والتي تقام في قاعتَي (قنتب) و(عُمان) بفندق قصر البستان. تحتضن قاعة قنتب صباح اليوم فعالية (اجتماع اللجنة الثقافية العامة) وتحتضن صباح غدًا الثلاثاء (اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة بدوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربي) وتحتضن مساء الأربعاء فعالية (اجتماع أصحاب السُّمو والمعالي وزراء الثقافة بدوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربي)، أمَّا قاعة عُمان فتحتضن مساء الأربعاء حفل تكريم المبدعين في قِطاع الثقافة والرياضة والآثار بدوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربي.

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