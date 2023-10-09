«ذي إكزورسيست» يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية

واشنطن ـ العُمانية: تصدر الجزء الجديد من فيلم (ذي إكزورسيست) إيرادات السينما في أميريكا الشمالية بعد حوالي نصف قرن على ظهور الفيلم الأصلي، محققًا عائدات بلغت 2ر37 مليون دولار. تراجع إلى المركز الثاني فيلم (باو باترول: ذي مايتي موفي) مكتسبًا 8ر11 مليون دولار بين الفترة الممتدة من الجمعة إلى الأحد. فيما حلّ فيلم الرعب (سوو اكس) في المركز الثالث بإيرادات وصلت 2ر8 مليون دولار. وجاء في المرتبة الرابعة فيلم (ذي كرييتور) مع عائدات بلغت 1ر6 ملايين دولار، بينما كان المركز الخامس من نصيب فيلم (ذي بلايند) الذي حقق عائدات بلغت 1ر3 مليون دولار.

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