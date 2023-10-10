خاص لـ "دوت الخليج الفني".. أبو الليف يكشف عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم أبو الليف، عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة والتي تحمل اسم "الدنيا بنك" حيث قال: “بشتغل على أغنية جديدة، وسوف تطرح قريبا جدا”.

وأضاف في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني”: الأغنية بتتكلم إن عملك في دنيتك مكتوبلك في آخرتك، وكله هيتحاسب بعمله".

تفاصيل أغنية أبو الليف الجديدة

وأضاف:" الأغنية من كلمات محمود شوقي، الحان رنا طارق توزيع فواصل موسيقية اسامه عبدالهادي، إنتاج شركة ريد كاربت د حسام المدني، غناء أبو الليف".

تفاصيل ديو أبو الليف وعبد الباسط حمودة

وفي سياق منفصل، يستعد الفنان أبو الليف بطرح ديو بمشاركة الفنان عبد الباسط حمودة والأغنية من كلمات مصطفى حسن والحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس، وسوف يتم تصويرها خلال الأيام المقبلة لطرحها على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية بمجرد من الانتهاء من تجهيزها.

آخر أعمال نادر أبو الليف الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أبو الليف الدرامية مسلسل ولاد إمبابة عام 2020، والمسلسل من بطولة فريدة سيف النصر،وهاني حسن الأسمر، وإسماعيل فرغلي، وياسر الزنكلوني، ومراد فكري صالح، ومنير مكرم، وإيمان السيد، وسعد الصغير، وعمرو رمزي، ومصطفى أبو سريع، وغادة نافع، شمس، ومن تأليف أيمن بكري وإخراج ممدوح زكي.

آخر أعمال أبو الليف الغنائية



تفاصيل أغنية "لازم أضحك"

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أبو الليف أغنية "لازم أضحك" من كلمات مصطفى حيدر ووليد منير، وحازت الاغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.