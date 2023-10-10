مناقشة فرص إعادة إحياء قرية الحيرة التاريخية بالكامل والوافـي

الكامل والوافي ـ العُمانية: نظَّمت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الشرقية أمس الأول فعالية (الجولة الحضرية بمنطقة الحيرة التراثية) بولاية الكامل والوافي تزامنًا مع الفعاليات الإسكانية العالمية بمناسبة أكتوبر العمراني والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول. وأوضح الدكتور سلطان بن عديّم الشريقي، مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الشرقية، أنَّ الجولة الحضرية الميدانية تهدف إلى التعرف بالفرص المتاحة لإعادة إحياء قرية الحيرة التاريخية، والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي وطابعها العمراني الفريد.

وأضاف الشريقي أنَّ قرية الحيرة من المواقع القابلة لإعادة التعمير والتطوير، ويمكن إحياؤها من خلال إعادة تخطيطها واستغلال الأراضي الواقعة بها لتكون قرية عمرانية نموذجية متكاملة بها جميع الخدمات السياحية، بهدف تحسين جودة حياة الإنسان وتعزيز مستوى الرفاهية.

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