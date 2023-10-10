جامعة صحار تكرم المجيدين فـي الأنشطة الثقافية والعلمية

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

كرمت جامعة صحار طلبتها المجيدين في الأنشطة الطلابية والذين حققوا مراكز أولى ومتقدمة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية. جاء هذا التكريم في الاحتفال الذي اقامته الجامعة يوم امس تحت رعاية الدكتور حمدان الفزاري رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عوض المعمري مساعد الرئيس لشؤون الطلبة، وعدد من الطلبة والمكرمين.

تضمن الحفل العديد من الفقرات، استهلها الدكتور حمدان الفزاري رئيس الجامعة بكلمة وجه فيها التهنئة للطلبة المكرمين والمتميزين في مختلف الأنشطة والبرامج التي نفذتها الجامعة والتي اثبتوا من خلالها مواهبهم التي يتمتعون بها متمنيا لهم التوفيق والنجاح وهم بهذه النجاحات شرفوا الجامعة في مختلف المحافل التي كان لهم حضور فيها.

وألقى الطالب جمال النوفلي كلمة المكرمين في حفل الأنشطة قدم عبرها الشكر لرئيس الجامعة وجميع العاملين فيها لما وجدوه من اهتمام ورعاية وتوجيه، كان له الأثر الأكبر في تحقيق كل هذه النجاحات كما وجه التهنئة لزملائه الطلبة على النجاحات التي حققوها داعيا الله عز وجل ان يوفقهم لتحقيق المزيد منها في المستقبل. بعدها قام راعي الحفل بتكريم الطلبة واخذ الصور التذكارية.

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