التعريف بالوثائق الخاصة وأهميتها.. محاضرة بشناص

شناص ــ من إبراهيم الفارسي:

نظمت هيئة الوثائق والمخطوطات الوطنية محاضرة توعوية في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة، أقيمت المحاضرة بمقر جمعية المرأة العمانية تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الحجري والي شناص بحضور مديري الدوائر الحكومية والأهلية ومشايخ ورشداء الولاية والمهتمين بهذا المجال.

قال سيف بن مسلم المحروقي أخصائي توصيف وفهرسة المخطوطات والمحاضر عن الوثائق الخاصة وأهميتها: الوثائق التي يمتلكها المواطنون وتهم الصالح العام تتجاوز نطاق القبيلة أو الأسرة أو البلدة، والهدف من الجمع والتصوير والترميم هو الحفاظ على الإرث الوثائقي للوطن، ثم تطرق المحاضر إلى انواع الوثائق الخاصة منها الاقرارات والوصايا والصكوك والصور القديمة والمخطوطات، ثم تحدث المحروقي عن الخدمات التي تقدمها الهيئة لمالكي الوثائق من التعقيم والترميم والتصوير.

وفي نفس السياق قال يوسف ناصر المشرفي كاتب وثائق ومحفوظات: بأن خدمات الهيئة من دون مقابل مالي وهذه فرصة للمواطنين لتقديم ما لديهم من مواد وثائقية مؤكدا ان هذه الوثائق والمخطوطات تعود لمالكيها بعد ترميمها.

وفي ختام المحاضرة تطرق علي بن محمد الحارثي أخصائي نشاط ثقافي بالهيئة عن أنواع الوثائق من صكوك وصور للمناسبات الدينية والوطنية والطوابع والعملات وتضمنت المحاضرة العديد من المناقشات وتم الرد عليها من قبل المختصين.

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