رياض - احمد صلاح - يشهد موسم رمضان 2024 غياب عدد من النجوم أصحاب الشعبية الجماهيرية عن موسم المسلسلات الرمضانية وعلى الرغم من العدد الضخم للأعمال في رمضان المقبل وتجاوز عدد المسلسلات الـ 30 عملًا، إلا أن هؤلاء النجوم يغيبون عن الشاشة هذا العام بعد تأجيل مشاريعهم الفنية لعدم اكتمال كتابة السيناريو أو انشغال بعضهم بأعمال أخرى أو عدم جاهزية بعضهم لخوض أعمال جديدة بالموسم.
أبرز النجوم الغائبين عن موسم رمضان 2024
- محمد رمضان : يتصدر رمضان قائمة الغائبين عن دراما رمضان وذلك بعد إعلان عرض الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2025.
- يسرا : تغيب النجمة يسرا عن موسم دراما رمضان هذا العام، حيث كانت آخر مشاركاتها في الموسم الماضي من خلال مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة”، حيث طرح لها مؤخرا فيلم “ليلة العيد” في دور العرض السينمائي.
- أحمد عز : تأكد غياب عز عن دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، حيث كانت آخر أعماله الدرامية في رمضان موسم 2022 من خلال مشاركته بالجزء الثالث من مسلسل “الأختيار”.
- كما يغيب الفنان عادل إمام عن موسم دراما رمضان ، وكانت آخر أعماله مسلسل فالنتينو الذى قدمه قبل 4 سنوات.
- ياسمين عبد العزيز : تأكد غياب ياسمين عن مسلسلات رمضان 2024 وتأجيل مشروعها الذي ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية لضيق الوقت وكان أخر عمل لها هو مسلسل ضرب نار مع طليقها أحمد العوضي في الموسم الماضي.
- يوسف الشريف : تأكد خروج مسلسل “الراكون” للنجم يوسف الشريف من موسم دراما المقبل 2024، ليغيب بذلك الشريف عن موسم دراما رمضان للعام الثالث على التوالي، حيث كانت آخر مشاركاته في موسم 2021 من خلال مسلسل “كوفيد 25”.
- منى زكي : تغيب منى هذا العام عن دراما رمضان، بعدما تألقت الموسم الماضي بمسلسل “تحت الوصاية” والذي حقق نجاحا كبيرا.