رشدي الشامي ينضم لمسلسل "غير صالح للنشر" 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان رشدي الشامي مسلسل "غير صالح للنشر"، بطولة محمد سلام وهند عبد الحليم على إذاعة" إنرجي" في رمضان 2024.

أبطال مسلسل "غير صالح للنشر"

ويضم مسلسل "غير صالح للنشر" بطولة محمد سلام، وهند عبد الحليم ومحمد أوتاكا ومروان يونس ومحمد عبده وفاتن واصل ودوجلاس ورنا خطاب ومحمد مبروك يوركا ومعتصم شعبان، سيناريو وحوار أحمد محارب دوجلاس ومحمد محارب وإخراج زهرة رامي مدير الإنتاج الدرامي في إذاعة إنرجي.

أحدث أعمال رشدي الشامي

ومن ناحية أخرى، يخوض الفنان رشدي الشامي الموسم الرمضاني المقبل 2024، من خلال مشاركته في عملين، الأول مسلسل "صدفة، مع النجمة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

رشدي الشامي في مسلسل “مسار إجبارى”

وايضا شارك في مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

آخر أعمال رشدي الشامي

والجدير بالذكر أن الفنان رشدي الشامي حقق نجاحا كبيرا رمضان الماضي 2023، من خلال مشاركته في مسلسل "تحت الوصاية"، مع النجمة منى زكي، وشارك في بطولة المسلسل أيضا:، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، خالد كمال، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويدى، محمد عبد العظيم، جميل برسوم، الطفل عمر شريف، ثراء جبيل، حمدى هيكل، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان والذي تجسدها الفنانة منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات.