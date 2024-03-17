نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي ضيف شرف في مسلسل "بابا جه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل أحداث الحلقة 6، من مسلسل “بابا جه” بطولة النجم أكرم حسني، والتي من المقرر عرضها عبر شاشة DMC.

وخلال أحداث المسلسل، ظهر الفنان كريم فهمي في المسلسل ويظهر هشام في دور أب لأبنته وذلك يقوم بمهمة جديدة حيث يسافر مع ابنته لمدة 3 أيام خارج القاهرة إلى الغردقة، وبالصدفة، يقيمان في الفندق الذي كان يمتلكه في الماضي، ومع ذلك، يواجه هشام مشكلة إضافية حيث تظهر الطفلة مزعجة وتتنمر على أصدقاء ابنه.

تفاصيل مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

يذكر أن المسلسل من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.