نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على قائمة أفلام نور الشريف بالثمانينات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - في ذكرى وفاة نور الشريف.. اليكم قائمة أعماله بالسينما في الثمانينيات
90. 1980: أين تخبئون الشمس - الشيخ محمود
91. 1980: لست شيطانا ولا ملاكا - أحمد
92. 1980: ضربة شمس - شمس
93. 1980: الرغبة - جابر عبد الرحمن حسين
94. 1980: تحدي الأقوياء - رشدي عبد الرحمن
95. 1980: حبيبي دائما - إبراهيم النجار
96. 1981: فتوات بولاق - محروس
97. 1981: أهل القمة - زعتر النوري / محمد زغلول
98. 1981: الشيطان يعظ - شطا الحجري
99. 1981: الحب وحده لا يكفي - مدحت
100. 1981: لن أغفر أبدا - حسين صديق فؤاد
101. 1982: غريب في بيتي - شحاتة أبو كف
102. 1982: بريق عينيك - وليد
103. 1982: الغيرة القاتلة - عمر
104. 1982: سواق الأتوبيس - حسن سلطان
105. 1982: أرزاق يا دنيا - أبو زيد
106. 1982: إعدام طالب ثانوي - يحيى
107. 1982: حدوتة مصرية - يحيى شكري مراد
108. 1982: الطاووس - حمدي سليمان
109. 1982: العار - كمال
110. 1983: الذئاب - ناجي عبد الدايم
111. 1983: يا ما انت كريم يا رب - مصطفى
112. 1984: شوارع من نار - إمام السيد المصري
113. 1984: اللعنة - الصحفي حمدي عبد السلام
114. 1984: بيت القاضي - فتحي الدفراوي
115. 1984: آخر الرجال المحترمين - فرجاني
116. 1984: عندما يبكي - شريف صابر الجندي
117. 1985: الزمار - الزمار حسن
118. 1985: الصعاليك - مرسي
119. 1985: عسل الحب المر - إبراهيم براءة
120. 1985: المطارد - سماحة الناجي
121. 1985: انحراف - حسن أبو الفضل
122. 1985: الحكم آخر الجلسة - سعيد همام
123. 1986: أجراس الخطر - جابر متولي إسماعيل
124. 1986: كلمة السر - حسن
125. 1986: عصفور الشرق - وكيل النيابة / عصفور المجنون
126. 1986: السكاكيني - عزب
127. 1986: عصر الذئاب - أحمد
128. 1986: وصمة عار - مختار
129. 1986: جذور في الهواء - أيمن ربيع حجاج
130. 1986: القطار - خالد
131. 1987: الوحل - العميد خالد عبد الرحمن
132. 1987: قاهر الزمن - كامل إبراهيم