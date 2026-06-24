إنجلترا تفشل في اختراق حصون غانا
اقتنص منتخب غانا نقطة ثمينة بعدما صمد أمام منتخب إنجلترا وفرض عليه التعادل السلبي مساء الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الـ12 لبطولة كأس العالم 2026.
وفشل المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه توماس توخيل في اختراق الحصون الدفاعية لغانا بقيادة المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش.
واكتفى الإنجليز بأربع محاولات غير مؤثرة على مرمى غانا التي ردت بمحاولة وحيدة فقط على مدار الشوطين.
وحصل كل فريق على نقطة، ليتساويا برصيد 4 نقاط بعد فوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4-2، وفوز غانا على بنما بنتيجة 1-0، في الجولة الأولى.
وبهذا التعادل، يعزز منتخب غانا فرصه في التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة كرواتيا الأحد المقبل، وفي التوقيت نفسه سيخوض المنتخب الإنجليزي اختبارا سهلا نظريا أمام بنما.
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