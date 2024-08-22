حسن الخلعي يروج يروج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة



القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان حسن الخلعي عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "كده باظت"،

حيث حرص "حسن" على مشاركة جمهوره ببوستر الأغنية مرتديا ملابس صيفية على شاطئ البحر من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:"كده باظت أغنية جديدة soon".



تعليقات الجمهور على منشور حسن الخلعي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متطور، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال حسن الخلعي



والجدير بالذكر آخر أعمال حسن الخلعي حمص وحلاوة، وقد يشارك به عددًا من النجوم منهم محمود الليثي وأمينة، وأحمد صيام وسامي مغاوري وأوكسانا، من تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.