قصور الثقافة تكرّم ٧٠ موهبة أدبية في ختام أنشطة نادي الكتابة الإبداعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 سبتمبر 2024 01:28 مساءً - شهد المركز الثقافي بطنطا، حفلا فنيا في ختام أنشطة نادي الكتابة الإبداعية التي أقيمت خلال الإجازة الصيفية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والبرامج الصيفية لوزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض لنتاج ورش الكتابة الإبداعية وضمت ما يقرب من ١٠٠ عمل أدبي تنوع بين الرواية والقصة القصيرة وشعر العامية والفصحى والمقال الأدبي والمذكرات الشخصية، وذلك بحضور عدد من المبدعين والنقاد والإعلاميين بالغربية.

وتوالت فقرات الحفل بعرض سكتش مسرحي بعنوان "مولانا" من تأليف وأشعار وتمثيل مواهب نادي الكتابة بالمركز وإشراف وإخراج الشاعر محمد سامي، وشارك في فعاليات الحفل دار الرعاية الاجتماعية أطفال بلا مأوى بعروض فنية، تخللها فقرات شعرية ألقاها كل من الموهبة جودي كركور، والدكتورة هاجر الصواف.

أقيمت الفعاليات ضمن برامج فرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، واختتم الحفل بتكريم المشاركين والموهوبين بتوزيع شهادات تقدير والتقاط الصور التذكارية وتكريم الشاعر محمد سامي على جهده المبذول فى رعاية المواهب الأدبية بنادي الكتابة الإبداعية.

ويشار أن نادي الكتابة الإبداعية بالمركز قدم ورشا متنوعة لرواد النادي منها ورشة الخط العربي والتعليق الصوتى و قواعد كتابة اللغة العربية و تنمية مهارات الالقاء للأطفال والشباب وتنمية مواردهم البشرية.