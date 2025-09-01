أحمد أمين يعيد "عبد العزيز النُّص" إلى الشاشة في موسم رمضان 2026 بجزء ثانٍ أكثر إثارة

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأ الفنان أحمد أمين التحضيرات الجدية لعودة شخصية "عبد العزيز النُّص" إلى الشاشة من خلال الجزء الثاني من مسلسل "النص"، المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان 2026 العمل الجديد يتولى إخراجه حسام علي وتنتجه شركة أروما ستوديوز، فيما تجري حاليًا معاينات أماكن التصوير على أن تنطلق الكاميرات رسميًا خلال شهر أكتوبر المقبل.

الجزء الأول من المسلسل الذي عُرض في رمضان الماضي، حقق نجاحًا لافتًا، إذ ارتبط المشاهدون بشخصياته وبالأجواء التاريخية التي نسجت خيوطها الدرامية في ثلاثينيات القرن الماضي، وبالأخص شخصية عبد العزيز النص التي جسدها أحمد أمين ببراعة، كنشال تائب يجد نفسه مدفوعًا إلى صراعات سياسية تنقله من الهامش إلى مصاف الأبطال الشعبيين.

المسلسل، الذي يمزج بين التشويق والكوميديا، يستند في معالجته إلى كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، ومن تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري. ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم: صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، حمزة العيلي، عبد الرحمن محمد، ميشيل ميلاد، وسامية طرابلسي.