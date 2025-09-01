مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم النجمة نيكول سابا في حفل إفتتاح دورته الثالثة

القاهرة - محمد ابراهيم - يسر مهرجان الغردقة لسينما الشباب الإعلان عن تكريم نيكول سابا في حفل إفتتاح دورته الثالثة المقرر لها الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر الجاري.

تكريم نيكول سابا في حفل إفتتاح دورته الثالثة



تتسلم نيكول سابا درع تكريمها بحضور العديد من القيادات التنفيذية ونجوم الفن وصناع السينما العربية والعالمية.



أبدت نيكول سابا في تصريحات صحفية لها إعتزازها وتقديرها لإدارة المهرجان لتكريمها معتبرة أن التكريم يحمل مكانة خاصة بداخلها كونه يأتي من مهرجان سينمائي متخصص عن مشوارها السينمائي.



وشددت نيكولسابا على أنه يرفع من شعورها بالحماس لتقديم مزيدًا من الأفلام، لافتة إلى أنها تهدي التكريم لكل صناع الأفلام الذين تعاونت معهم من نجوم ومؤلفين ومخرجين ومصورين حيث أضاف كل واحد منهم بصمة في رصيدها علي الشاشة الكبيرة.

ومن جانبه أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن نيكول سابا نجحت منذ إطلالتها السينمائية الأولي في جذب إنتباه الجمهور وصناع السينما علي حد سواء، لافتًا إلى أن موهبتها فرضت نفسها بعيدًا عن جمالها الشخصي كواحدة من نجمات الفريق الغنائي الشهير الفوركاتس.

أبرز أعمال نيكول سابا



وأشار إلى أن نيكول قدمت أدوار الفتاة الشعبية المصرية بنجاح دون أن تشعر الجمهور بأنها فنانة لبنانية وهو مايفرق فنان عن أخر كما أنها صنعت علاقة أساسها الثقة المتبادلة بينها وبين الجمهور.



وأوضح أنها خاضت تجارب مع نجوم كبار بدءا من النجم الكبير عادل إمام ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ومحمد سعد وأحمد مكي ومصطفي فهمي وغيرهم الكثير وأن هذه التجارب أصقلت موهبتها التمثيلية بصورة كبيرة.



وأوضح الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن نيكول سابا فنانة شاملة خاضت تجارب فنية مختلفة مابين الغناء والتمثيل والإستعراض وأن هذه النوعية من الفنانين قليلة عربيا.



وذكر أن هناك مطربين لايمتلكون موهبة التمثيل والعكس صحيح أيضا مشيرا إلي أن نيكول حققت في مجالات الغناء والتمثيل نجاحا لافتا.



وشدد على أن رصيدها السينمائي رغم أنه لم يتجاوز الـ 10 أفلام إلا أنها جميعا تصدرت شباك تذاكر السينما المصرية لأسابيع طويلة .

مهرجان الغردقة لسينما الشباب



وأكد على أن المهرجان يكرم النجوم أصحاب المشروع الفني المستمر ونيكول سابا واحدة من هؤلاء النجوم الذين ننتظر منهم المزيد والمزيد

يشار إلى أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وهيئة تنشيط السياحة ونقابة المهن السينمائية والإتحاد العام للفنانين العرب.