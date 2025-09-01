“واحد من الناس” يحتفل بالمولد النبوي الشريف من رحاب مسجد السيدة زينب بقناة الحياة.. الليلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يقدم الإعلامي د. عمرو الليثي سهرة خاصة من رحاب مسجد السيدة زينب من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، وتذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين.

احتفالية المولد النبوي الشريف

ويستضيف الليثي الشيخ رمضان عبد المعز والمبتهل فوزي عياد، يتحدث عبد المعز عن كيفية الاحتفال الصحيح بالمولد النبوي، ويروي حكايات من السيرة النبوية العطرة وأسماء الرسول عليه الصلاة والسلام ولماذا سمي بهذه الأسماء.

وهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام أو آل بيت النبي زوجاته وأبناءه وأحفاده يحتفلون بذكرى ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعن الشكل الأمثل للاحتفال بذكرى ميلاده عليه الصلاة والسلام.

كما يقدم المبتهل فوزي عياد عدد من الابتهالات النبوية ومنها "ولد الهدى فالكائنات ضياء" و"أنت فينا أنت فينا لا نعذب يا حبيب" و"أنت فينا" وأيضًا "في حراء كنت تعبد ربك الهادي" و"تسجد في خشوع وتعبد" و"ودعاء وحنينا".

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة.