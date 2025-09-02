الاحتفاء بكتاب "رؤى نقدية" في أولى حفلات النشر الإقليمي بالإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد بيت ثقافة 26 يوليو، حفل توقيع ومناقشة كتاب "رؤى نقدية" للدكتور محمد عبد الراضي، كأولى حفلات توقيع الكتب الفائزة بمسابقة النشر الإقليمي، التي ينظمها فرع ثقافة الإسكندرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار خطط وزارة الثقافة لدعم الحراك الأدبي.

أدار الحفل الشاعر كمال علي مهدي، رئيس نادي الأدب، وشارك به

الدكتورة زينب فرعلي، رئيس قسم البلاغة والنقد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، والناقد الدكتور محمد شحاتة، رئيس قسم الشريعة بجامعة فاروس، وشهد حضور د. منال يمني، مدير فرع ثقافة الإسكندرية، ونخبة من الأدباء والمثقفين.

استهل الشاعر كمال علي مهدي اللقاء بكلمة أكد خلالها أهمية دور المؤسسات الثقافية في اكتشاف المواهب الأدبية ودعمها، مشيدا بقيمة الكتاب الذي يمثل إضافة نوعية في مجال الدراسات النقدية التحليلية المعاصرة، لما يتسم به من الطرح التطبيقي المباشر على النصوص الأدبية، بلغة أكاديمية واضحة تناسب الباحثين وطلاب الدراسات العليا والقراء المهتمين بالأدب.

و بدوره قدم الدكتور محمد شحاتة قراءة تحليلية للكتاب، أوضح خلالها أنه يمثل أحد النماذج المميزة للنقد الأدبي المعاصر، حيث يعتمد على منهج وصفي تحليلي تدعمه تقنيات المدرسة الأسلوبية الإحصائية، إلى جانب تقديم قراءات تطبيقية لظواهر أدبية بارزة، من بينها ملحمة "نداء القدس" للشاعر عبد المجيد فرغلي.

وأشار إلى أن الكتاب يضم مجموعة من الدراسات النقدية المستقلة، يمكن لكل منها أن تُقرأ منفردة، لتناولها نصوصا وقضايا أدبية وفكرية متعددة.

و كما استعرض "شحاتة" أبرز الموضوعات التي تناولها الكتاب، ومنها: صراع الهوية في ملحمة "نداء من القدس" لعبد المجيد فرغلي – دراسة سيميائية، أثر كف البصر على تقنيات السرد في "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، والتداخل النصي في القصة القصيرة: آليات الاشتغال وجماليات الحضور.

وأضاف أن المؤلف اعتمد على منهج تكاملي يوازن بين التحليل البنيوي والمقاربة الثقافية والدلالية، متناولا البنية والإيقاع والصورة، والرموز والسياقات التاريخية والاجتماعية للنصوص، باستخدام لغة نقدية واضحة، بما يعزز للقارئ التفاعل المباشر مع النص.

واختتم حديثه مؤكدا على أهمية الكتاب الذي يرى أنه جاء مناسبا للسياق الأدبي النقدي المعاصر، ويسد فراغا مهما في النقد التطبيقي الذي يوازن بين التنظير والتحليل النصي، ويقدم للباحثين والطلاب مادة غنية لفهم آليات القراءة النقدية الحديثة، ما يعكس سعة الاطلاع وثقافة وخبرة المؤلف في الجمع بين المعرفة الأكاديمية والذائقة الأدبية.

من ناحيتها أوضحت د. زينب فرغلي، أن الكاتب قدم رؤاه النقدية بطريقة جادة كما جاء في كتاباته عن أثر كف البصر على تقنيات السرد في رسالة الغفران للمعري وكيف أثبت نبوغ المعري وسبقه الجميع في أساسيات السرد والرواية وكيف تمكن من رسم صور سردية ثرية رغم إعاقته البصرية، إضافة إلى مناقشة التداخل النصي في القصة القصيرة مع الأنواع الأدبية الأخرى.

واختتم اللقاء بنقاشات ثرية من قِبل الأدباء والشعراء الحضور، وقدم خلالها الناقد والروائي محمد الفخراني والشاعر أحمد عواد رؤى نقدية حول الكتاب، مؤكدين تميز المؤلف في اختيار النصوص وتطبيق أدواته النقدية، ونجاحه في توظيف التداخل في القصة القصيرة ببراعة.

جاء الحفل ضمن فعاليات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، للاحتفال بالكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي الخاصة بفرع ثقافة الإسكندرية، في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لدعم النشاط الأدبي والاحتفاء بالمبدعين بجميع المحافظات.