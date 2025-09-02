كريم فهمي عن مسلسل "220 يوم": بيجبلي كوابيس لحد دلوقتي بسببه واشتغلت عليه اكتر من سنتين

القاهرة - محمد ابراهيم -

حل الفنان كريم فهمي كضيف في برنامج كلام نواعم في موسمه الجديد وتحدث عن مسلسله الجديد 220 يوم بعد تحقيق نجاح كبير به.



وكشف الفنان كريم فهمي عن المعاناة النفسية التي عاشها أثناء تصوير مسلسل 220 يوم، مؤكدًا أن التجربة كانت من أصعب ما مر به في مشواره الفني.

وقال كريم فهمي: "المسلسل دا عملي كوابيس ولحد النهاردة بصحى من النوم في كوابيس رهيبة، لأني قعدت سنتين أو أكتر شغال عليه من أول الكتابة لحد ما خلصنا تصوير، وتعبني نفسيًا بشكل كبير."

وأضاف أن قصة العمل تدور حول علاقة حب بين أحمد ومريم، لكن أصعب ما في التجربة أن "الشرير" في الأحداث لم يكن شخصًا عاديًا، وإنما المرض، وهو ما جعل القصة أكثر قسوة وواقعية.

وأوضح كريم أن البطل لم يخبر زوجته بحقيقة مرضه لأنها كانت قد حققت حلمًا استمر سبع سنوات بحدوث الحمل، فاختار أن يخفي عنها الحقيقة حتى لا يفسد فرحتها.

قصة مسلسل 220 يوم



قصة مسلسل "220 يوم" لـ كريم فهمي

يسلط المسلسل الضوء على رحلة مزدوجة من الألم والأمل، حيث يعيش الزوجان أحمد ومريم صراعًا وجوديًا: أحمد، الروائي الناجح، يكتشف إصابته بمرض عضال يُهدد حياته، وفي اللحظة نفسها تبشره زوجته مريم بخبر حملها بعد انتظار طويل. ومع علمه أن أمامه 220 يومًا فقط قبل خضوعه لعملية جراحية قد تودي بحياته، يقرر أن يعيش كل لحظة وكأنها الأخيرة، مستخلصًا معنى الحياة في زمن محدود.

ابطال مسلسل 220 يوم



والمسلسل يتكون من 15 حلقة فقط ويعرض على منصة شاهد ويشارك في العمل: كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، وعايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رفعت، وغيرهم من الوجوه الشابة، المسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل، وإنتاج شركة "صباح إخوان"، التي تواصل تقديم أعمال درامية ناجحة في السوق العربي.

احدث اعمال كريم فهمي



ويذكر ان احدث اعمال كريم فهمي هو فيلم" هيبتا"، من تأليف محمد صادق، ويدور في إطار رومانسي، ويجري تصويره حاليًا، حيث يخوض فيه دور البطولة بشخصية آدم" بجانب عدد من النجوم منهم منة شلبي، وكريم قاسم، وأسماء جلال.

كما يواصل التحضير لمسرحية جديدة من إخراج خالد جلال، رفقة ياسمين عبدالعزيز، وبرعاية موسم الرياض، حيث تدور في إطار كوميدي، حول حبيبين يتعرضان لأزمات كبيرة بسبب اختلاف مستواهما الاجتماعي، ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري.